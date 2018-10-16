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Vali ve belediye başkanına uygulamalı deprem dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 16:26 | Son Güncelleme

Ardahan'da, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un da katılımıyla il protokolüne deprem simülasyon sistemine sahip "fay hatları tırı"nda uygulamalı deprem dersi verildi - Vali Bilmez: - "Biz deprem ülkesiyiz, bununla yaşamayı öğrenmeliyiz ve bu farkındalığı artırmamız lazım"

Ardahan'da, depreme ilişkin duyarlılığın artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Vali Mehmet Emin Bilmez ve Belediye Başkanı Faruk Köksoy'un katılımıyla il protokolüne uygulamalı ders verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce, Ardahan Valiliği bahçesine, deprem bilincini artırmak ve depremde yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verilmek üzere getirilen, deprem simülasyon sistemine sahip "fay hatları tırı"ndaki eğitimler başladı.

Üç gün sürecek uygulamalı deprem eğitiminin ilk dersine, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy ve diğer yetkililer katıldı.

Teorik bilgilerin yanı sıra deprem anında nasıl davranılması gerektiğinin uygulamalı olarak anlatıldığı Bilmez ve beraberindekiler, senaryo gereği yapay sarsıntı oluşturulan tırda masaların yanına saklanarak depremden korunmaya çalıştı.

Vali Bilmez, eğitim sonrası yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimine (AFAD) ait tır ile gerek çocuklara gerekse yetişkinlere üç gün boyunca eğitim verileceğini söyledi.

Tırda depremin yanı sıra yangın ve sel gibi felaketlere yönelik de eğitim verildiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biz deprem ülkesiyiz, bununla yaşamayı öğrenmeliyiz ve bu farkındalığı artırmamız lazım. Tırın bu bölgeye gönderilmesi güzel ve anlamlı olmuş. Bu nedenle başta İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Bilmez, vatandaşların etkinliğe katılmasını beklediklerini de sözlerine ekledi.

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Ardahan Protokol Uygulamalı deprem tatbikatı

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