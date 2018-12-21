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Vali Vekili Aslan'dan teröre darbe vuran birliğe ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 00:38 | Son Güncelleme

Van Vali Vekili Sinan Aslan, Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren askeri birliği ziyaret ederek onları tebrik etti

Van Vali Vekili Sinan Aslan, Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren askeri birliği ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Başkale ilçesini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak ile bir araya geldikten sonra Özel Harekat Grup Amirliği'ni ziyaret eden Aslan ve beraberindekiler, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlayan emniyet mensuplarını tebrik etti.

Ardından Merkez Başkale İlkokuluna geçerek burada çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemeleri dağıtan Aslan, 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Son zamanlarda terör örgütü PKK'ya ağır kayıplar verdiren Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'ndaki Mehmetçik'le bir araya gelen Aslan, burada yaptığı konuşmada, her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını belirtti.

Mehmetçik'le bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, "Son dönemde özellikle Tahıl ve Tuluklu bölgelerinde göstermiş olduğunuz üstün başarı ve gayretlerden dolayı her birinizi tebrik ediyorum. Bu başarılı operasyonlarla ele geçirdiğiniz mühimmatın olası saldırılarda kullanılmasının da önüne geçmiş oldunuz. Başarılarınızın önümüzdeki dönemde de artarak devamını diliyorum. Burada hem Başkale'nin hem Van'ımızın emniyeti olarak bulunan sizlerle gurur duyduğumuzu ve her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerinin ardından Aslan ve beraberindekiler ilçeden ayrıldı.

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