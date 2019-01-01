Vali yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Erzincan Kızılay Şube Başkanlığınca düzenlenen "yaban hayatını yemleme çalışması", protokolün katılımı ile gerçekleştirildi.

Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Atatürk Kent Ormanlık Alanı'nda yaşayan yabani hayvanlar için buğday ve atık ekmek bırakıldı.

Programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Türk Kızılayı Erzincan Şube Başkanı Ferit Bayata ve Kızılay yetkilileri katıldı.

Vali Arslantaş, yaptığı konuşmada, Türk Kızılayının bugüne kadar depremlerde, doğal afetlerde yardıma koşarken veya fakir fukaranın ihtiyaçlarını karşılarken görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Bugün de bir haftadır yaşanan yoğun kar yağışı ve her tarafın karla kaplanması nedeniyle doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için güzel bir faaliyet gerçekleştirdiler. Kızılay çalışanlarımız akşamdan fırınlarda kalan ve bayatlayan ekmek, simit, poğaça ile kuş yemini hazırladılar. Bunları yaban hayvanları için doğaya bıraktık. Bu yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğümüz marifetiyle doğaya 6 bin 500 kilogram yem bırakmayı planlıyoruz."

Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent de Kızılayın bu davranışını takdirle karşıladıklarını ifade ederek, "Dağlarda, ovalarda bulunan hayvanların kış geldiğinde ne yaptığını düşünmek önemli bir davranış. Bunların aç kalmamasını sağlamak biz insanların görevi. Bu nedenle bugün burada doğaya hem bıraktık." dedi.

