HABER
  4. Vali Yaman’dan yeni yıl ziyaretleri

Vali Yaman’dan yeni yıl ziyaretleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:32 | Son Güncelleme

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, nöbet tutan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, taksici esnafını hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yeni yılını kutladı.Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve daire başkanları Merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulunarak pasta kesti, polislerin yeni yılını tebrik etti.İl Jandarma Komutanlığı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri, jandarma ve polislerin uygulama noktalarını, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesindeki koruma altındaki çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Yaman, Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaşın telefonuna cevap vererek şikayetini dinledi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, nöbet tutan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, taksici esnafını hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek yeni yılını kutladı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve daire başkanları Merkez Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyarette bulunarak pasta kesti, polislerin yeni yılını tebrik etti.
İl Jandarma Komutanlığı, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlükleri, jandarma ve polislerin uygulama noktalarını, Şehirlerarası Otobüs Terminali, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, Musa Cihaner Çocuk Evleri Sitesindeki koruma altındaki çocukları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ziyaret eden Vali Yaman, Acil Çağrı Merkezi’ni arayan bir vatandaşın telefonuna cevap vererek şikayetini dinledi. Yaman, daha sonra kendisini tanıtarak vatandaşın yeni yılını kutladı.
Taksi durağındaki şoför esnaf ile bir araya gelen Yaman, burada bir süre sohbet ettikten sonra yeni yıllarını tebrik ederek Devlet Hastanesine geçiş yaptı. Hastanede yatan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeni yıla hastanede giren vatandaşlara sağlık ve mutluluk diledi.
Yaman, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yıla görev başında giren görevli personelin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmak adına ziyarette bulunduğunu belirtti. Yeni yıla girerken kentte herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyleyen Yaman, “Mardin, 2019 yılını huzur içerisinde geçirdi. Özellikle hizmet sektöründeki esnafımızın yüzü güldü. 5,5 milyonun üzerinde turist ağırladık. Bir milyondan fazla yatılı turist ağırladık. Bunlar önemli tabii. Yeni turizm yatırımları devam ediyor. Bunun sebebi de şehrimiz ve bölgemizdeki huzur” dedi.
Yaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bu akşam İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde, Güvenlik Koruyucularımızla birlikte 13 bin 700 görevlimizle Mardin’in her noktasında görev yapıyoruz. Operasyonlarımız var. Kontrol noktalarında görevlilerimiz görevleri başında. 2019’un bu son saatlerini de, sene içerisinde huzur içerisinde geçirdiğimiz gibi huzur içerisinde geçireceğiz. 2020 yılının da huzur içerisinde geçeceğine inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü onun riyasetinde bölgede huzur oluştu. İçişleri Bakanlığı ile bakanlıkların koordinasyonu çok önemliydi bu mücadelede. Bölgedeki idari amirler ve vatandaşlar hep birlikte huzura katkı sağladı. Bütün dünyaya, ülkemize ve Mardin’imize huzur diliyorum. İnşallah her zamanda böyle olur.”

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yılbaşı coşkusu
Siverekliler 2020'ye silahla girdiSiverekliler 2020'ye silahla girdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

70 milyon hazineye devretti

70 milyon hazineye devretti

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Selin Kartal cinayetiyle ilgili flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılının ilk bebeğini ziyaret etti!

2020 yılının ilk bebeği dünyaya geldi!

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya’da 3 bin 560 litre sahte içki ele geçirildi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Vali Karaloğlu'ndan Mehmetçiğe 'telefon' sürprizi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Milli Piyango sorgula: 2020 yılbaşı çekilişi sonuçları bilet sorgulama

Son dakika! Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü? MPİ erişim sorunu devam ediyor

Milli Piyango İdaresi'nin sitesi çöktü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.