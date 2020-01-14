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  4. Vali yaralıları ziyaret etti

Vali yaralıları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Devlet Hastanesi’nin ısıtma ve soğutma ünitesinde klima tamiri sırasında meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tarsus Devlet Hastanesi’nin ısıtma ve soğutma ünitesinde klima tamiri sırasında meydana gelen patlamada yaralananları ziyaret etti. Vali Su, klima motorundan kaynaklanan gaz sıkışmasından dolayı patlama olduğunu söyledi.
Tarsus Devlet Hastanesi’nin ana bina kazan dairesinde işçiler, ısıtma ve soğutma ünitesinde bakım ve onarım çalışması yaparken, klima tamiri sırasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte ufak çaplı yangın çıktı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 5 işçi aynı hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. İşçilerden birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Patlama yerinde incelemede bulunan Mersin Valisi Ali İhsan Su, yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.
Yetkililerden bilgi alan Vali Su, “Bugün saat 11 sıralarında Tarsus Devlet Hastanemizin yan tarafından bulunan kazan dairesinde genellikle teknisyen arkadaşlarımızın çalışma yaptığı alan olan bir yer. Bir klimanın motorunu tamir ederken, motor üzerinde gaz patlamasında meydana geldi. 5 arkadaşımız yaralanmıştır. Allah’a şükür can kaybımız yok. 1 arkadaşımızın durumu ağır ameliyatta, 1 arkadaşımızın parmaklarında sıkıntı var. 1 arkadaşımız Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Gözetim altındalar. Hastanemizin işleyişinde herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü olay hastanenin kazan dairesinde meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklanan bir patlama. O yüzden hastanemizden sıkıntı yok, herkes rahat olsun. İnşallah yaralı arkadaşlarımız en kısa zamanda sağlıklarına kavuşuyorlar” dedi.
Mersin’in Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, ilçede 5 kişinin yaralandığı devlet hastanesindeki patlamanın klima tamiri yapılırken meydana geldiğini söyledi. Tarsus Devlet Hastanesi’ne gelip incelemelerde bulunan Kaymakam Otcu, "Patlamanın kazan dairesiyle alakası yok. Orayı atölye olarak kullanan hastanemizin 5 teknisyeni, klima tamiri yaparken patlama meydana geliyor. 5 personelimiz yaralandı. 1’inin sağlık durumu ağır, 2’si de ayakta tedavi görüyor. Hastanenin genel durumu, işleyişinde sıkıntı yok. Tarsus’a ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun" dedi.
Öte yandan, patlamada yaralanan teknisyenlerden Hakkı Gökbük’ün hayati tehlikesi devam ederken, Ömer Yıldırım hastanede yanık ünitesi olmadığı için Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılardan Mehmet Sümer, Bülent Çamlı ve Hüseyin Aydın’ın tedavileri ayakta yapıldı.
Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Kadir Sertel Otcu ve Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, hastanede olan yaralılara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

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