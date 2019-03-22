Vali Yardımcısı Kolsuz: İzmir'de Suriyeli öğrenci sayısı 18 bini geçti

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Valiliği tarafından yürütülen 'Göç Yönetiminde Yerel İdarelerin Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında, proje ortakları bir araya gelerek toplantı yaptı. Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir'in Suriyelilerin tercih ettiği kentlerden biri olduğunu, şehirdeki Suriyeli öğrenci sayısının 18 bini geçtiğini, yurt dışından gelen heyetlerin verilen sağlık hizmetlerine şaşırdıklarını söyledi.

Şehir eşleştirmesi aracılığı ile yerel idarelerin göç yönetimi konusunda güçlendirilmesi ve iyi uygulamaların transferi ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, İzmir Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Göç Yönetiminde Yerel İdarelerin Güçlendirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. İzmir Valiliği tarafından hazırlanan 12 ay süreli proje kapsamında İtalya'nın Molise bölgesinde bulunan Ripalimosani şehri ile eşleşme sağlandı. Ripalimosani Belediyesi, A.RE.S. Scarl. ve Türkiye'den Dünya Doktorları Derneği'nin ortağı olduğu projenin toplam bütçesinin ise 143 bin 759 euro olduğu bildirildi. İtalya ortaklı projenin toplantısında, İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz ve proje ortakları bir araya geldi. Proje kapsamında, İzmir ve Molise bölgesinde göçmenlere yönelik ihtiyaç analizi çalışması yapılacağı, yaygınlaştırma ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirileceği, sempozyum ve çalıştaylar düzenleneceği açıklandı.

'GÖÇMEN DEĞİL, MİSAFİR'

Türkiye'nin göç kavramına yabancı olmadığını dile getiren Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, İzmir'in Suriyelilerin tercih ettiği kentlerden biri olduğunu, kentteki Suriyeli öğrenci sayısının 18 bini geçtiğini, yurt dışından gelen heyetlerin verilen sağlık hizmetlerine şaşırdıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Özellikle 15'inci yüzyılda, İspanya'dan Yahudilerin çıkarılmasıyla birlikte Türkiye kapılarını ilk defa Yahudi misafirlerine açtı. Daha sonra Kafkasya'da bulunan Türkler büyük kitleler halinde Türkiye'ye göç etti. Balkan Savaşı'nda belki de dünya tarihindeki en büyük göç yaşandı. Birinci Dünya Savaşı'nda Batı Trakya'daki Müslümanlarla, mübadele oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda dünya iki kutba ayrıldı ve Soğuk Savaş yılları gerçekleşti. Bu iki kutuplu sistemde Yugoslavya'dan ülkemize büyük göçler oldu. Aynı zamanda tarihte acı göçlerle de karşılaştık. Irak Savaşı'nda Saddam Hüseyin'den kaçan Iraklılar ülkemize geldiler, kapımızı açtık. İçinde bulunduğumuz dönemde ise 3,5 milyon Suriyeli de Türkiye'ye göçtü. Biz onlara göçmen değil 'misafir' diyoruz. Komşuluk ilişkilerimiz var. Devletimiz tüm devlet hizmetlerini Türk vatandaşlarını sunduğu gibi onlara da sunmakta. İzmir, Suriyelilerin en çok tercih ettiği bazen 8 bazen 9'uncu yerlerden biri olmakta. İzmir'de Suriyeli öğrenci sayısı 18 bini geçmiş durumda. Bazen yurt dışından gelen heyetler bizim verdiğimiz sağlık hizmetlerine şaşırıyor. Türklere hastanelerde yer var mı diye sormaktalar. Çok iyi hizmetler verilmekte, bu da devletimizin bu konudaki hassasiyetini göstermektedir. Bu projede karşılıklı tecrübe paylaşımı ile birlikte misafirlerimizin durumlarının daha iyi olacağını düşünüyoruz."