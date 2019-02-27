Vali yardımcısı ve belediye başkan yardımcısı adıyla dolandırıcılık

Antalya’da kendilerini vali yardımcısı ve belediye başkan yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat’ta 20 Şubat’ta bir bankanın görevlilerinin, dolandırıcılık olayı sonrası hesaba yatırılan parayı çekmeye çalışan bir kişi olduğu ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri sıra bekleyen H.Ç.’yi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, Ankara’da ikamet eden Ö.T.’yi telefonla arayarak, kendisini Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı olarak tanıtan şüphelinin, yardım toplama bahanesiyle H.Ç. adına açılmış banka hesabına 5 bin TL yatırılmasını sağladığı belirlendi.

Şüpheli H.Ç. ifadesinde, hesap numarasının kendisine ait olduğunu, yaklaşık 1 ay önce hesap numarasını, IBAN numarasını, banka kartını ve banka kart şifresini F. olarak bildiği kişiye verdiğini, hesabına yatan paranın kendisine ait olmadığını, hesaba yatan her havale karşılığında F.’den 150-200 TL aldığını ileri sürdü.

Polis, H.Ç.’nin ifadesi üzerine kimliğini belirlediği şüpheliyi, aynı gün Manavgat Irmağı kenarında yakaladı. F. adını kullanan şüphelinin gerçek adının E.G. olduğu belirlendi. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada çok sayıda banka dekontu ile 10 adet banka kartı ele geçirildi. E.G. ifadesinde, başka kişilerden temin ettiği IBAN numarasını ve banka kartını kullandığı süre içerisinde hesaba yatan para karşılığında kart sahiplerine paranın yüzde 10’unu verdiğini kaydetti. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. tutuklandı.

Şüphelilerin Ankara, Isparta ve Adana’da kendilerini vali yardımcısı ve belediye başkanı yardımcısı olarak tanıtıp yardım toplama bahanesiyle özellikle iş adamlarını telefonla arayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.

