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Vali Yardımcısının odasında ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 18:26 | Son Güncelleme

Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, törenin ardından memleketine uğurlandı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların yükselttiği bu medeniyeti ve devleti ilelebet muhafaza için bizler de var gücümüzle çalışacağız"

GAZİANTEP (AA) - Görevli olduğu Suriye'nin Cerablus kentindeki odasında ölü bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller için tören düzenlendi.

Adli Tıp Kurumu Gaziantep Şube Müdürlüğünde yapılan otopside kalp krizi geçirdiği belirlenen 49 yaşındaki İmamgiller'in cenazesi, işlemlerinin ardından tören için Gaziantep Valiliği önüne getirildi.

Bu sırada gözyaşı döken İmamgiller'in hakim eşi İmran İmamgiller'i mesai arkadaşları ve yakınları teselli etti.

Törene katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, İmamgiller'in kutsal bir görevin başında hayatını kaybettiğini söyledi.

Ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Kasapoğlu, "Makanı cennet olsun. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onların yükselttiği bu medeniyeti ve devleti ilelebet muhafaza için bizler de var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Vali Davut Gül de birlikte çalıştığı süre içerisinde İmamgiller'in işini en iyi şekilde yaptığına ve iyi bir aile babası olduğuna şahit olduklarını dile getirerek, "Allah geride kalanlarına uzun ömürler versin. Milletimizin ve mesai arkadaşlarımın başı sağolsun, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

İl Müftüsü Ahmet Çelik'in yaptığı duanın ardından cenaze, polis tören mangasınca omuzlara alınıp cenaze aracına bindirilerek Gaziantep Havalimanına götürüldü. Vali Yardımcısı İmamgiller'in cenazesi uçakla memleketi Sivas'a gönderildi.

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Cerablus kenti Gaziantep tören Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller

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