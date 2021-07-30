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  4. Vali Yavuz duyurdu! Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Vali Yavuz duyurdu! Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

30.07.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin yasaklandığını bildirdi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

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KKTC VE 3 İLDE GİRİŞLER YASAKLANDI

Dün de Aydın, KKTC, İzmir ve Balıkesir'de alınan kararla ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.

Aydın, KKTC, İzmir ve Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandıAydın, KKTC, İzmir ve Balıkesir'de ormanlık alanlara girişler yasaklandı


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yangın Aydın Balıkesir İzmir Kocaeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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