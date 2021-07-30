Vali Yavuz duyurdu! Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.
Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.
Değerli Kocaelili Kardeşlerim,— Seddar Yavuz ???????? (@SeddarYavuz) July 29, 2021
Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ;
Ormanlık alanlara girilmesi,
Ateş yakılması,
Havai fişek atılması,
İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır.
Lütfen kurallara uyalım.
Ormanlarımıza sahip çıkalım.
Size güveniyoruz
Dün de Aydın, KKTC, İzmir ve Balıkesir'de alınan kararla ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.
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