Vali Yavuz duyurdu! Kocaeli'de ormanlık alanlara girmek yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olası orman yangınlarına karşı önlem alındığını belirtti.

Hava sıcaklarının artması ve yangın riski nedeniyle il genelinde ormanlık alanlara girilmesinin, ateş yakılmasının ve havai fişek atılmasının ikinci bir emre kadar yasaklandığını aktaran Yavuz, "Lütfen kurallara uyalım. Ormanlarımıza sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Değerli Kocaelili Kardeşlerim,

Hava sıcaklıklarının artması ve yangın riski nedeniyle İl genelinde ;

Ormanlık alanlara girilmesi,

Ateş yakılması,

Havai fişek atılması,

İkinci bir emre kadar yasaklanmıştır.

Lütfen kurallara uyalım.

Ormanlarımıza sahip çıkalım.

Size güveniyoruz — Seddar Yavuz ???????? (@SeddarYavuz) July 29, 2021

KKTC VE 3 İLDE GİRİŞLER YASAKLANDI

Dün de Aydın, KKTC, İzmir ve Balıkesir'de alınan kararla ormanlık alanlara girişler yasaklanmıştı.



