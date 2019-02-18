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Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu, 17 binanın etkilendiğini söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu, 17 binanın etkilendiğini söyledi. Vali Yavuz, 10 binanın boşaltılacağını belirterek, “Boşaltılacak vatandaşlarımızın kiraları karşılanacak peşin olarak kendilerine ödenecektir. Dolayısıyla herhangi bir endişe mahal yoktur. Önemli olan vatandaşımızın can güvenliğidir” dedi.
Ordu’nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde meydana gelen heyelan sonucu, 17 binada ve tarlalarda hasar meydana geldi. Heyelanın yaşandığı gün, gerekli tedbirler alınarak, 17 binada yaşayan 27 vatandaş hakkında nakil kararı verildi. Yaşanan heyelan sonucu şişe bölge, genel hayata etkili olduğundan afete maruz bölge kapsamına alındı.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, beraberindeki yetkililer ile birlikte heyelanın yaşandığı Sağlık Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Hane sahipleriyle birlikte binalarda oluşan çatlakları ve zarar gören yerleri inceleyen Vali Yavuz, vatandaşlara ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Yetkililere gerekli talimatları veren Vali Seddar Yavuz, evleri boşaltılan vatandaşların mağdur edilmeyeceği bilgisini paylaştı. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda Vali Seddar Yavuz, meydana gelen heyelan hakkında bölgede geniş bir inceleme gerçekleştirdiklerini aktardı.
Vali Yavuz, "Şu ana kadar 17 binanın etkilendiğini ve 17 binada da 27 vatandaşımızın yaşadığını tespit ettik. Halen binalarda yaşayan hane sayısıdır 10’dur. Dolayısıyla 10 evin boşaltılmasıyla ilgili olarak ön rapora göre ilçe kaymakamımıza gerekli talimatlar verilmiştir. Ancak bir kez daha geniş bir ekiple detaylı bir inceleme yapmak üzere ilave binalar söz konusu olabilir mi? Hangi tedbirler alınabilir-alınmalıdır konusunu arkadaşlar değerlendirecekler. Çevre şehircilik müdürümüzün başkanlığında mühendislerin ve teknik elemanlarımızın değerlendirme raporlarını valilik makamına sunacaklar. Daha sonra en son nihai kararımızı bu rapor doğrultusunda vereceğiz” diye konuştu.

“Devletimiz, hiçbir vatandaşımızı mağdur bırakmaz”
Ordu Valisi Seddar Yavuz, heyelandan etkilenen vatandaşların mağdur edilmeyeceğine dikkat çekerek, “Buradan şunu söylemek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir vatandaşını mağdur bırakmaz. Devletimiz her türlü tedbiri alır ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderir bunu vatandaşlarımıza ilettik. Bir kez daha kamuoyuna şunu söylemek istiyorum: Boşaltılacak vatandaşlarımızın kiraları karşılanacak, peşin olarak kendilerine ödenecektir. Dolayısıyla herhangi bir endişe mahal yoktur. Önemli olan vatandaşımızın can güvenliğidir. Can güvenliği ile ilgili tedbirle süratle alınmaktadır” şeklinde konuştu.
Vali Yavuz, Aybastı ilçesinde çeşitli temaslarda da bulundu.

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”

Vali Yavuz: “Heyelandan 17 bina ve 27 vatandaş etkilendi”
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