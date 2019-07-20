Vali Yavuz'dan, Kıbrıs şehidinin eşine ziyaret

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümünde, Kıbrıs şehidi Muhabere Astsubay Başçavuş Bayram Gümüş'ün eşi Muteber Gümüş'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz, eşi Selda Yavuz ile Saraycık Mahallesinde ikamet eden şehit eşi Gümüş'ün evine gitti.

Eşinin şehit haberini aldığında henüz 2 yaşında ve 15 günlük olan iki çocuğu bulunan Gümüş'ü yalnız bırakmayan Yavuz çifti, şehit eşiyle bir süre sohbet etti.

Yavuz, ziyarette, "Kıbrıs halkının maruz kalmış olduğu işkence ve katliamlara son vermek için devletimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Kıbrıs adasına Barış Harekatı gerçekleştirdi. Allah'a hamdolsun ki kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz orada büyük bir zafer kazanmak suretiyle bu zulme son verdi. Kıbrıs halkına ve genelinde de Kıbrıs'a barış getirdi. Bu vesileyle bu ziyareti gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Böylesine fedakar bir komutanın eşi olması vesilesiyle Gümüş'ü tebrik eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü şehidimiz türlü işkencelerle, acımasızlıklarla şehit edilmiştir. Aziz milletimiz onu hiçbir zaman unutamamış, dualarında yer vermiş, gönlüne yazmıştır. Rabbim şehidimize tekrar rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Teyzemize sabırlar versin o da metanetle iki evladını çok güzel şekilde yetiştirmiş, devletin hizmetine sunmuş. Muteber Teyzemiz bizim çok kıymetlimiz. Zaman zaman beni arar, ziyaretimize gelir. Ben de onu ararım. Manevi evladı olarak teyzemizin her zaman yanındayız."