Vali Yazıcı: Balıkesir, 15 Temmuz’daki duruşuyla onuruna sahip çıktı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı yayımlamış olduğu mesajında; darbe girişimi sırasında Balıkesir Valisi olarak görev yaptığını anımsatarak "Yöneticilik kariyerimdeki en zorlu gecelerden biriydi" dedi.

Vali Ersin Yazıcı, şahsım ve valisi olmaktan büyük onur duyduğum ’Balıkesir’ adına, "15 Temmuz 2016 tarihinde, milletimizin iradesine ve demokrasimize yapılan, kabul edilemez alçak kalkışma girişimini bir kez daha kınıyor, Şehit ve Gazilerimizi şükranla anıyorum. 15 Temmuz, Türk Milletinin tüm Dünya’ya verdiği en güzel mesajdır" ifadelerini kullandı.

Vali Yazıcı, "15 Temmuz’daki darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren darbeye karşı demokrasinin yanında yerini almış Balıkesir’in Valisi olarak halk iradesine saldırmış odaklarla mücadelenin önemini bir kez daha hatırlatmakta yarar görüyorum" dedi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Balıkesirli hemşehrilerinin FETÖ’nün oyununa gelmeyerek birlik ve beraberlik içinde düzenlenen saldırıya karşı durduğunu vurgulayan Vali Yazıcı, "Hem Türkiye genelinde hem de Balıkesir’de dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Halkımızın bir bütün olarak dişini, tırnağına takarak, çok zor şartlarda 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en anlamlı, kahramanca direnişlerinden biridir. Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiğimiz birlik ruhunu tekrar göstererek zor zamanlarda farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nasıl kenetlenebildiğimizi dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Koca Seyit’in torunları, Kuva-yi Milliye ruhunu başlatan Balıkesirli hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehrin meydanındaki o heybet, hainlerin kalplerine öyle korku verdi ki şehrimizde hiçbir teşebbüse geçemediler. Balıkesirlinin gönlüne Kuva-yi Milliye aşkı, vatan aşkı, millet aşkı düşmüşse korku nedir bilmez. Balıkesirli dün olduğu gibi bugün de bağımsızlık uğrunda Türkiye’mizin hazır kıtasıdır"dedi.