Vali Yazıcı, gazdan etkilenen sayısını 54 olarak açıkladı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliye binasındaki zehirlenme olayına ilişkin bir televizyon kanalına yaptığı telefon bağlantısında, gazdan etkilenen sayısının 54 olduğunu açıkladı.

Balıkesir Adliyesi’nde yaşanan zehirlenme olayına ilişkin konuşan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, gazdan etkilenme sayısının 54’e yükseldiğini söyledi. Vali Yazıcı, karbondioksit zehirlenmesine yangın söndürme tüplerinin neden olduğunu kaydetti. Adliye binasının boşaltıldığını kaydeden Vali Yazıcı, çalışmaların ise sürdüğünü belirtti.

