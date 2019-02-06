Vali Yerlikaya: “2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralı kurtarıldı”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kartal’da çöken binaya ilişkin sosyal medya hesabından basın açıklaması gerçekleştirdi. Vali Yerlikaya, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralı olarak enkazdan kurtarıldığını bildirdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kartal’da çöken binaya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Vali Yerlikaya, iki kişinin hayatını kaybettiğini, altı kişinin ise enkazdan yaralı kurtarıldığını duyurdu. Ayrıca Yerlikaya, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının da olayla ilgili adli tahkikat başlattığını bildirdi. Açıklamaya göre çöken binaya komşu olan iki binanın da sakinleri güvenlik amacıyla tahliye edildi. Yerlikaya, binada 14 dairede 43 vatandaşın ikamet ettiğini ve olaydan haber alındıktan hemen sonra valiliğin kriz merkezi oluşturarak çalışmalara başladığını da belirtti. Vali Yerlikaya, ayrıca arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda personel, arama köpekleri, özel arama kurtarma araçları ve özel aydınlatma araçları, Kızılay’dan iaşe araçları ve ambulanslar ile iş makinelerinin de katıldığını aktardı.

Vali Yerlikaya, yaralı vatandaşların tedavilerinin devam ettiğini belirtti. Ayrıca Vali Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı mesajlarını iletirken, yaralı vatandaşlar için de acil şifalar diledi. Vali Yerlikaya açıklamanın sonunda, "Dualarımız göçük altında kalan vatandaşların bir an önce kurtarılmalarıdır" dedi.

