Vali Yerlikaya: 30 Ağustos'ta yeniden var olduk

İlkay DİKİCİ /İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı için düzenlediği resepsiyondaki konuşmasında, “Ya zafer, ya ölüm diyerek ayağa kalktık. 30 Ağustos'ta yeniden var olduk. Bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu kanımızla canımızla ortaya koyduk." dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıldönümü dolayısıyla Şişli Bomonti'de bulunan bir otelde resepsiyon verdi. Programa İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile eşi Mesude Avsever, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Otelin lobisinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve eşi Mesude Avsever gelen konukları karşıladı. Ardından İstanbul Valiliğinin, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan filmin sahnede gösterimi ile program başladı.