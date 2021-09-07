Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da aşılanan gençlerin sayısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüsle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Vali Yerikaya paylaşımında kentte koronavirüs aşısı olan 15 yaş üstü ve 12 yaş üstü gençlerin sayısını açıkladı.

Vali Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de aşı olmaya başladı. 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla, 15-19 yaş arası 414 bin 116 gencimiz ve 12-15 yaş arası 18 bin 898 gencimiz aşısını yaptırdı.

#İstanbul’umuzda 15 yaş üstü gençlerimiz 18 Ağustos; 12 yaş üstü gençlerimiz ise 6 Eylül’de #aşı olmaya başladı.



⏰ 7 Eylül saat 10.00 itibarıyla,



15-19 yaş arası: 4️⃣1️⃣4️⃣.1️⃣1️⃣6️⃣

gencimiz ????????

ve

12-15 yaş arası: 1️⃣8️⃣.8️⃣9️⃣8️⃣ gencimiz aşısını yaptırdı.????????#GençlerimizeGüveniyoruz pic.twitter.com/K9FROdgFYx — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 7, 2021



