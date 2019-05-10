Vali Yerlikaya, Ak Parti Ve Chp Grup Başkanvekilleri İle Görüştü

Haber: İstanbul DHA İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti ve CHP grup başkan vekilleriyle görüştü. Cuma namazını Fatih Camii'nde kılan Vali Yerlikaya, esnafları dolaşarak sorunlarını dinledi. İ.B.B binasına kadar yürüyerek gelen Vali Yerlikaya, AK Parti İBB Meclis Grup Başkan Vekili M. Tevfik Göksu ile CHP İBB Meclis Grup Başkan Vekili Av. Doğan Subaşı'nı kabul etti. Basına kapalı görüşmede Pazartesi günü başlayacak Mayıs ayı Meclis gündeminin ele alındığı bildirildi.



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