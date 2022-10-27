Vali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama paylaşımına "Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl onurunu ve coşkusunu milletçe yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun." notunu düştü.

"BİR ZAFER TÜRKÜSÜ, UMUDUMUZUN TÜRKÜSÜDÜR CUMHURİYET"

Yerlikaya, video mesajında "Sevgili İstanbullular. 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' diyen kahraman bir neslin evlatları olarak Cumhuriyetimizin 99. yılına kavuşmanın o büyük coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Cumhuriyetimiz bağımsızlığımızın nişanesi, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çok büyük bedeller ödeyerek kazandığımız milli mücadele destanımızın en güzel satırıdır Cumhuriyet. Bir zafer türküsü, umudumuzun türküsüdür Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, fedai can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. İlk günkü heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

#Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl onurunu ve coşkusunu milletçe yaşıyoruz.



Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.#CumhuriyetBayramı’mız kutlu olsun???????? pic.twitter.com/TDAFT7crZI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 27, 2022



