HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Vali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutladı

Vali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutladı

27.10.2022 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü yayımladığı video mesajla kutladı.

Vali Yerlikaya, Cumhuriyetimizin ilanının 99’uncu yıl dönümünü video mesajla kutladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı kutlama paylaşımına "Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 99. yıl onurunu ve coşkusunu milletçe yaşıyoruz. Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun." notunu düştü.

"BİR ZAFER TÜRKÜSÜ, UMUDUMUZUN TÜRKÜSÜDÜR CUMHURİYET"

Yerlikaya, video mesajında "Sevgili İstanbullular. 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' diyen kahraman bir neslin evlatları olarak Cumhuriyetimizin 99. yılına kavuşmanın o büyük coşkusu ve heyecanı içindeyiz. Cumhuriyetimiz bağımsızlığımızın nişanesi, büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin miladıdır. Çok büyük bedeller ödeyerek kazandığımız milli mücadele destanımızın en güzel satırıdır Cumhuriyet. Bir zafer türküsü, umudumuzun türküsüdür Cumhuriyet. En büyük eserini gençlere emanet eden ve 'Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, fedai can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. İlk günkü heyecanımız ve inancımızla Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldıSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Net asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!Türkiye ile İsveç arasında kritik temas!
Örtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleriÖrtü kalktı, ilk kez görücüye çıktı! İşte özellikleri
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Kısmi emeklilikte prim ve yaş şartı kriteri!

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...

Kiracıdan ev sahibine büyük şok: Evi bu hale getirdi! Tam 500 bin lira...

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı

Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti

Son ankette 'İmamoğlu' detayı! Yavaş'ın sıralaması dikkat çekti

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

Anketten ses getirecek sonuçlar! Bu kez onlar oylandı: 7 isim ilk 10'da yer almadı

İlginizi Çekebilir

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Beyaz spor ayakkabılar bu yöntemle ilk günkü gibi olacak

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Seksi Cadılar Bayramı kostümünü giyip babasına sürpriz yaptı!

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.