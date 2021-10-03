Vali Yerlikaya'dan Beşiktaş Kaymakamı'na tebrik

Sosyal medya hesabından okulun o anları içeren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

Etiler Anadolu Lisesi’nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrenciğimizi kucağında taşıyan #Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan’ı tebrik ediyorum????????????



Öğrencimize geçmiş olsun.@OnderBakan ???????? pic.twitter.com/Ml9mZQCWzK — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2021



