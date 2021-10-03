HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Vali Yerlikaya'dan Beşiktaş Kaymakamı'na tebrik

Vali Yerlikaya'dan Beşiktaş Kaymakamı'na tebrik

03.10.2021 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bir etkinlik sırasında okulda bayılan öğrenciye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan'ı tebrik etti.

Vali Yerlikaya'dan Beşiktaş Kaymakamı'na tebrik

Sosyal medya hesabından okulun o anları içeren güvenlik kamera görüntülerini paylaşan Yerlikaya, "Etiler Anadolu Lisesi'nde katıldığı etkinlikte bayılan bir öğrencimize ilk müdahaleyi yapan, panik anlarında öğrencimizi kucağında taşıyan Beşiktaş Kaymakamımız Sayın Önder Bakan'ı tebrik ediyorum. Öğrencimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçtiSkandal! 3 binden fazla pedofil kayıtlara geçti
Roketsan geliştirdi! İşte yerli lazer güdümlü füze sistemimiz METERoketsan geliştirdi! İşte yerli lazer güdümlü füze sistemimiz METE
KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?
Anahtar Kelimeler:
kaymakam İstanbul

En Çok Okunan Haberler

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Emre Belözoğlu Süper Lig'e geri döndü!

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Korkutan açıklama! Tarih verip duyurdu: Çok daha farklı bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz

Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler

Kuyruk uzadıkça uzadı! Yağmur altında dakikalarca beklediler

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Öğretmeni sınıftan kovan kaymakamdan özür! Kendini böyle savundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Genelev yıkımında gerginlik! Kepçenin önüne atladılar

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Eşi ve 2 çocuğunu öldüren uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Azerbaycanlı Şaman'dan korkutan 2021 kehanetleri! Türkiye'yi neler bekliyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.