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Vali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2020 16:23 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarından boş İstanbul sokaklarının ve meydanlarının olduğu bir video paylaşarak İstanbullulara evde kaldıkları için teşekkür etti.

Vali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından İstanbul'un simgeleşen yerlerinin havadan görüntülendiği bir video paylaştı.

Yaşar Güvenir'in 'Seni Uzaktan Sevmek Aşkların En Güzeli' isimli şarkısının çaldığı videoda Kız Kulesi, Taksim Meydanı, Galata Kulesi ve İstiklal Caddesi gibi normalde oldukça yoğunluk yaşanan yerlerin boş olduğu görüldü.

Vali Yerlikaya'nın 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli, alıştım hasretine gel desen gelemem ki' yazısıyla paylaştığı videonun sonunda “İstanbullulara gönülden teşekkürlerimizle' yazısı yer aldı.

(DHA)

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