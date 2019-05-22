Vali Yerlikaya, ’Evden Hırsızlık’ olayının geçen yıla oranla azaldığını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ’Evden Hırsızlık’ olayında 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yılın ilk 4 ayına kıyasla polis sorumluluk bölgesinde yüzde 30, jandarma sorumluluk bölgesinde yüzde 14 azaldığını açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Evden Hırsızlık” olayının 2019 yılının ilk 4 ayında geçen yılın ilk 4 ayına oranla azaldığını açıkladı. Yerlikaya, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İlimizde yapılan başarılı operasyon ve denetimler sonucunda, 2019 yılının ilk 4 ayında yaşanan ’Evden Hırsızlık’ olayları, 2018 yılının ilk 4 ayına kıyasla; Polis Sorumluluk Bölgesinde yüzde 30, Jandarma Sorumluluk Bölgesinde yüzde 14 azaldı” dedi.

