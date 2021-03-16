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  4. Vali Yerlikaya, evinde karoronavirüs aşısı olan Susam Kul'u ziyaret etti

Vali Yerlikaya, evinde karoronavirüs aşısı olan Susam Kul'u ziyaret etti

16.03.2021 19:47 | Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, evinde karoronavirüs aşısı olan Susam Kul'u ziyaret etti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 65 yaş üstü ve evde aşılama çalışmaları kapsamına girerek evinde koronavirüs aşısı olan Susam Kul'u ziyaret etti.

Bahçelievler'de oturan ve evinde koronavirüs aşısı olan 68 yaşındaki Susam Kul'u ziyarette Vali Yerlikaya'ya Bahçelievler Kaymakamı İlker Arıkan, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Abdullah Emre Güner, İlçe Sağlık Müdürü Serap Sarıhan Akkum eşlik etti.

Susam-Mustafa Kemal Kul ailesinin evine misafir olan Vali Yerlikaya, Kul ailesine sağlıklı günler dileyerek aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Vali Yerlikaya, kovid-19 salgınıyla ilgili dünyanın ulaştığı en önemli korunma yönteminin aşı olduğunu belirterek “Sağlıkçılarımız, huzur evinde kalan büyüklerimiz ve 70 yaşın üstünde olan büyüklerimizin ikinci doz aşılarını da yaptık. En riskli olan grup 65 yaş üstünde olan büyüklerimiz. Aşıyla ilgili bu sabah İstanbul ortalaması yüzde 71'e çıktı ama biz yeterli görmüyoruz. Kendi rızasıyla aşı olmak isteyen, randevu isteyen bütün büyüklerimize aşı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

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"AŞI OLAN BÜYÜKLERİMİZE ŞİFALAR DİLİYORUM"

Aşılanmayan kısmın üçte ikisinin kadınlardan oluştuğunu belirten Vali Yerlikaya, “Susam annemizin yanına geldim. Evine misafir oldum. Buradan İstanbul'daki bütün aşı olmamış annelerimizin ellerinden öpüyorum ve onlardan bir ricamız var. Lütfen randevu alın, bir an önce arkadaşlarımız gelsinler aşı yapsınlar. Böylece sizler de salgından en iyi şekilde korunur hale gelin. Biz sizin hep yüzünüzün gülmesini istiyoruz. Bugüne kadar aşı olan büyüklerimizin hepsine şifalar diliyorum." diye konuştu.

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"AŞI OLMAYANLAR OLSUNLAR"

Evinde aşı olan 68 yaşındaki Susam Kul da, "Ayağınıza sağlık. Ne güzel nimet kapılarımızı açarak geliyorsunuz. Allah daha güzel günler göstersin. Aşı olmayanlar olsunlar. Bizim gibi siz de aşı olun. İnşallah hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Kul ise, "Mutlak surette aşı olmamız gerekiyor. Ben iki aşımı da oldum. Dikkat edelim, aşı bir tedbir ancak maske, mesafe, temizliğe de dikkat edelim" ifadelerini kullandı.

Sohbetin ardından Susam Kul, aşılama çalışmaları kapsamında sağlık çalışanları tarafından evinde aşı oldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İstanbul

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