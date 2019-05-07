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Vali Yerlikaya, İBB Başkan Vekili olarak görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:56 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı tarafından 23 Haziran'da yenilenecek seçime kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi

İçişleri Bakanlığından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yapılacak seçim sonucunda yeni belediye başkanı seçilinceye kadar 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi gereğince İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği kaydedildi.

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