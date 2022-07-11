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  4. Vali Yerlikaya ile Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen yerleri ziyaret etti

Vali Yerlikaya ile Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen yerleri ziyaret etti

11.07.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle sağanak yağış ve su baskınından olumsuz etkilenen Esenyurt’taki Yeşilkent ve Pınar Mahallesi’ndeki hemşehrilerimizi ziyaret ettik" dedi.

Vali Yerlikaya ile Bakan Soylu, Esenyurt'ta selden etkilenen yerleri ziyaret etti

İstanbul'da etkili olan yağış, hayatı felç etmiş, özellikle Esenyurt'ta birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken yollar göle dönmüştü. Sosyal medyadan bir paylaşım yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile selden etkilenen vatandaşları ziyaret etti.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle sağanak yağış ve su baskınından olumsuz etkilenen Esenyurt’taki Yeşilkent ve Pınar Mahallesi’ndeki hemşehrilerimizi ziyaret ettik.

AFAD gönüllüsü kardeşlerimizle sohbet ettik. İlçemize ve İstanbul’umuza geçmiş olsun."


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