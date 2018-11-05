Vali Yerlikaya İstanbul'da ilk resmi programında konuştu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'un yeni Valisi Ali Yerlikaya, "Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede tam gün eğitim, öğretim hükümetimizin hedefi. Buna ulaşmak için 10 bin dersliğe ihtiyacımız var. Biz hükümetimiz ve hayırseverlerimizle başta Büyükşehir Belediye başkanım, 39 belediye başkanımız bu arsaları en kısa zamanda temin edeceğiz." dedi. Küçükçekmece'de yapımı tamamlanan Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlendi. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'in merhum eşi adına yapılan okulun açılış törenine Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören eşi Revna Demirören ile sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

Vali Ali Yerlikaya, İstanbul'a Vali olarak atandıktan sonra katıldığı okul açılışında ilk kez bir resmi programda konuştu. Konuşmasına daha önce görev yeri olan Gaziantep'ten selam getirdiğini belirterek başlayan Yerlikaya; "2 gün önce aziz İstanbul'a gelip, bu onurlu görevime başladım. Gazi şehrin, Gazi şehrin insanlarının İstanbul'a selamlarını getirdim. Öncelikle aziz İstanbul'a vali olarak atanmam nasip olduğu için rabbime şükrediyorum. Bu onurlu görevi tensipleriyle şahsımıza layık gören sayın Cumhurbaşkanımıza tekrar şükranlarımı arz ediyorum" dedi. "BÜYÜK ZORLUKLAR, BÜYÜK SIKINTILAR HEP SEVGİ İLE GİDERİLİYOR"

Yerlikaya; "Her vilayete Şırnak'a, Ağrı'ya, Tekirdağ'a, Gaziantep'e ve nihayetinde İstanbul'a… Bir şehirde göreve başladığım zaman kalbimden hep ailecek şu temennide bulundum. Yarabbi bu ilk günde, ilk anda bizim sevgimizi hemşerilerimizin gönlüne, hemşerilerimizin sevgisini de bizim kalbimize yerleştir. Bu sevgi ilk günden son ana kadar hep artarak, devam etsin. Çünkü yaratılışımızın sebebi o sevgi. Sevgisiz hiçbir şey olmuyor. Büyük zorluklar, büyük sıkıntılar hep sevgi ile gideriliyor. Dolayısıyla aziz İstanbullulara tek dileğim; bizi ilk günden itibaren sevmeniz, bağrınıza basmanızdır" ifadelerini kullandı.

"HEP BERABER İSTANBUL'UN EĞİTİMİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Vali Yerlikaya eğitim ve öğretime önem verdiklerini belirterek; "Dün Tuzla'da bugün Küçükçekmece'deyiz. Artık 16 yıldan beri liderliğinizde eğitim, sağlık, adalet ve emniyet odaklanmasıyla başlayan hizmetler… Özellikle eğitim alanında 16 yılda gerek İstanbul'da gerekse ülkemizde maşallah dedirten noktaya geldi. 2023 eğitim vizyonu liderliğinizde deklare edildi. Artık tüm Türkiye'de 16 yılda edinilen tecrübe ve kazanımlarımızla, yeni vizyonumuzla biz İstanbul olarak o hedeflere ulaşmak için atanmış, seçilmiş, sivil toplum kuruluşları, zenginler, hayırseverler ile hep beraber İstanbul'un eğitimi için çalışacağız" diye konuştu. "ÇOK ÖZEL BİR OKULUN AÇILIŞINDA BİR ARAYA GELDİK"

Vali Yerlikaya konuşmasının devamında okulu yaptıran iş adamı Nihat Özdemir'e teşekkür ederek, "Bugün 16 yıldan beri İstanbul'da 580 okul hayırseverlerimizce 3 milyar 251 milyon harcanarak, siz kıymetli İstanbulluların hizmetine sunuldu. Allah ilmi çalışana, malı dilediğine verir. Bugün 'sağ elin verdiğini sol elin bilmediği' gizlilikte yapan bir hayırseverin rahmetli eşinin adına yaptırdığı, eğitimde tüm engellerin kaldırılması gerektiğine inandığı çok özel bir okulun açılışında bir araya geldik. Öncelikle LİMAK Vakfı başkanı, kızı ve Nihat Özdemir beye huzurlarınızda, Vali kardeşiniz olarak teşekkür ediyorum" dedi.