VALİ YERLİKAYA İSTANBUL'DAKİ MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul, (DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla İstanbul’da görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da görev yapan muhtarları Şişli'de bulunan bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde ağırladı. Yemeğe İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı.

"DEVLETİMİZİN MİLLETİMİZE EN YAKIN OLDUĞU YERDESİNİZ"

Vali Yerlikaya programda yaptığı konuşmada, "İstanbul’da 39 ilçemiz, 961 mahallemiz bulunuyor. Şile’den Silivri’ye, Fatih’ten Üsküdar’a, Tuzla’dan Sarıyer’e, tüm ilçelerimiz ve her bir mahallemiz ayrı güzel. Bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz. Her mahallemize gözümüz gibi bakıyoruz. Sizler, devletimizin milletimize en yakın olduğu yerde mahalledesiniz. Halkımızın bir derdi mi var? İlk koştukları makam sizsiniz. Sizler, devletimizin eli ayağı olduğu kadar aynı zamanda aklı ve kalbisiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi; 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine kalemi defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız.' İyi ki varsınız. Vatandaşlarımızın derdini, ihtiyacını, sorunlarını çözmenin peşinde koşan mahallesinin babası, ablası, ağabeyisiniz" dedi.