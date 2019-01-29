Vali Yerlikaya: İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor

Gökhan ÇELİK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, "Dünyanın 122 ülkesinden nüfus bakımından daha büyük olan İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor" dedi.

Vali Yerlikaya başkanlığında 2018 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra vali yardımcıları, 39 ilçe kaymakamı ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Toplantıda 2018 yılı dördüncü dönem yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ali Yerlikaya, "Son 3-4 yıl içerisinde, ülkemiz ve ilimiz açısından küresel ölçekte büyük yatırımların milletimizin hizmetine sunulduğuna tanıklık ettik. Bunlardan en önemlisi; 4 etaptan oluşan ve bittiğinde yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul Havalimanımızdır. İstanbul Havalimanı'nın birinci etabı 29 Ekim 2018'de açıldı. Taşınma hazırlıklarımız devam ediyor. Yine bir diğer önemli yatırımımız ülkemizin ve İstanbul'umuzun en büyük kazanımlarından olacak 'Asrın Projesi' Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'un takip edeceği 45 kilometrelik güzergâh, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlenmiştir. Projeye yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Hızla kalkınan ve büyüyen ülkemizde, İstanbulumuza yapılan yatırımlar, kalkınma ve büyümemizin de lokomotifini oluşturuyor" dedi.