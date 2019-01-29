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VALİ YERLİKAYA: İSTANBULUMUZDA YAPILAN KÜRESEL YATIRIMLAR DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 19:24 | Son Güncelleme

  İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, "Dünyanın 122 ülkesinden nüfus bakımından daha büyük olan İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor" dedi.

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İl Koordinasyon Kurulu toplantısında, "Dünyanın 122 ülkesinden nüfus bakımından daha büyük olan İstanbul'umuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor" dedi.
Yerlikaya başkanlığında 2018 yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra vali yardımcıları, 39 ilçe kaymakamı ve bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda 2018 yılı dördüncü dönem yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Ali Yerlikaya, “Son 3-4 yıl içerisinde, ülkemiz ve ilimiz açısından küresel ölçekte büyük yatırımların milletimizin hizmetine sunulduğuna tanıklık ettik. Bunlardan en önemlisi; 4 etaptan oluşan ve bittiğinde yılda 200 milyon yolcuya hizmet verecek olan İstanbul Havalimanı'mızdır. İstanbul Havalimanı'nın birinci etabı 29 Ekim 2018'de açıldı. Taşınma hazırlıklarımız devam ediyor. Yine bir diğer önemli yatırımımız ülkemizin ve İstanbul'umuzun en büyük kazanımlarından olacak 'Asrın Projesi' Kanal İstanbul'dur. Kanal İstanbul'un takip edeceği 45 kilometrelik güzergâh, Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlenmiştir. Projeye yönelik hazırlık çalışmaları devam ediyor. Hızla kalkınan ve büyüyen ülkemizde, İstanbulumuza yapılan yatırımlar, kalkınma ve büyümemizin de lokomotifini oluşturuyor" dedi.

"İSTANBUL'A YAPILAN KÜRESEL YATIRIMLAR DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"
Son 16 yılda genel bütçeden yapılan harcama toplamı 94.5 milyar lira olduğunu söyleyen Vali Aliyerlikaya, “Ulaştırma-haberleşme sektöründe 42.3 milyar, Eğitim-Kültür sektöründe 9.9 milyar, Sağlık sektöründe 3.9 milyar, Enerji sektöründe 3 milyar ve diğer Kamu Hizmetleri sektörlerinde toplam 35.3 milyar lira harcama yapıldığını belirterek, “Dünyanın 122 ülkesinden nüfus bakımından daha büyük olan İstanbulumuzda yapılan küresel yatırımlar dünyaya örnek teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.

"2018 YILINDA 357 ADET PROJE TAMAMLANMIŞTIR"
2018 yılında ödeneklerin yaklaşık yüzde 60'nın kullanıldığına dikkat çeken Yerlikaya, “2018 yılında 357 adet proje tamamlanmıştır. Geçen yıl ulaştırma-haberleşme sektörü yüzde 65, eğitim yüzde 10, sağlık yüzde 4, enerji yüzde 3, diğer kamu hizmetleri sektörlerinde ise yüzde 18 yatırım olmuştur. Yatırımların proje tutarlarına göre ilçeler bazında dağılımında ise; Üsküdar ilçesi 27.3 milyar, Arnavutköy 14.3 milyar, Başakşehir 10.1 milyar olarak ilk üç sırada yer almıştır" şeklinde konuştu.
Yeni yapılacak projeler, yatırımlar ve 2018 yılında bitirilemeyen yatırımların da ele alındığı toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

Görüntü dökümü
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-Kurul toplantısının yapıldığı salon
-Genel ve detaylar
-Vali Ali Yerlikaya'nın konuşması

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