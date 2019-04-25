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Vali Yerlikaya, Küçükçekmece’de istismara uğrayan çocuğun ailesini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:06 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Küçükmece’de istismara uğrayan küçük yaştaki çocuğun acılı ailesini ziyaret ederek olayın failinin bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde istismara uğrayan küçük yaştaki çocuğun ailesini evlerinde ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Küçükmece’de istismara uğrayan küçük yaştaki çocuğun acılı ailesini ziyaret ederek olayın failinin bulunması için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde istismara uğrayan küçük yaştaki çocuğun ailesini evlerinde ziyaret etti. Vali Yerlikaya’ya ziyarette İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve eşi, Küçükçekme Kaymakamı Harun Kaya ve eşi eşlik etti. Ziyarette Vali Yerlikaya olayın failinin bir an önce yakalanması ve adalete teslim edilmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ifade edildi.

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