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Vali Yerlikaya, Kuvayı Milliye İlkokulu’nun açılışını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:47 | Son Güncelleme

Kumburgaz’a yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Kumburgaz’a yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.
Büyükçekmece Belediyesi tarafından Kumburgaz’a yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu gösterileri davetlilere keyifli anlar yaşattı. Kurdele kesiminin ardından Vali Yerlikaya ile Akgün sınıfları teker teker gezerek öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“7 bin 60 okul, 2 milyon 818 bin öğrenci, 198 bin öğretmen olduk”
Kuvayı Milliye İlkokulu’nun açılışında kurdele kesen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e söz vermiştim. Ne olursa olsun geleceğiz dedim. Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta belediye başkanlığı süresince en kıdemli belediye başkanımız Hasan başkan devamlı okul yapıyor. Sadece yapmak ile kalmıyor aynı zamanda okulların ihtiyaçlarıyla ilgili kaymakamımız ile beraber çalışıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başarılı, verimli geçmesini diliyorum. Dile kolay 7 bin 60 okul olduk. 2 milyon 818 bin öğrenci olduk ve 198 bin öğretmen olduk” dedi.

“50 derslik bir okul şu anda 29’u faaliyette”
2019-2020 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Bugün de Kumburgaz’da ihtiyaç duymuş olduğumuz ilköğretim okulunun açılışını yaptık. Okul yaklaşık 50 derslik bir okul şu anda 29’u faaliyette diğerleri ihtiyaç olduğunda açılacaktır. Müzik, resim, spor ve tiyatro salonlarının tamamını kapsayan bir okuldur. Adını Kuvayı Milliye verdik. Atatürk’ün göstermiş olduğu aydınlık yolda yürüyebilmek için ilkeleri doğrultusunda gençlerin eğitilmesi, cumhuriyet ve demokrasimizi yükseltmek için eğitilmiş nesiller için belediye başkanı olarak yetki ve imkanlarımı kullanıyorum. Eğitilmediğimiz müddetçe, eğitimli kadroları başlara getirmediğimiz müddetçe dünyayı iyi duruma getirip 1’inci sınıf ülke olma durumumuz söz konusu değil” diye konuştu.

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