Vali Yerlikaya, Kuvayı Milliye İlkokulu’nun açılışını yaptı

Kumburgaz’a yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından Kumburgaz’a yaptırılan Kuvayı Milliye İlkokulu açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Programda Altın Köprü Halk Dansları Topluluğu gösterileri davetlilere keyifli anlar yaşattı. Kurdele kesiminin ardından Vali Yerlikaya ile Akgün sınıfları teker teker gezerek öğrencilerle sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

“7 bin 60 okul, 2 milyon 818 bin öğrenci, 198 bin öğretmen olduk”

Kuvayı Milliye İlkokulu’nun açılışında kurdele kesen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün’e söz vermiştim. Ne olursa olsun geleceğiz dedim. Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta belediye başkanlığı süresince en kıdemli belediye başkanımız Hasan başkan devamlı okul yapıyor. Sadece yapmak ile kalmıyor aynı zamanda okulların ihtiyaçlarıyla ilgili kaymakamımız ile beraber çalışıyor. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının başarılı, verimli geçmesini diliyorum. Dile kolay 7 bin 60 okul olduk. 2 milyon 818 bin öğrenci olduk ve 198 bin öğretmen olduk” dedi.