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Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı makamında ziyaret etti. Kılıç, ziyarette bulunan Vali Yerlikaya’ya, Maltepe’nin gelişmesi için kurum ayırt etmeksizin el uzatan herkes ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’yı belediyedeki makamında ağırladı. Kılıç, Maltepe’nin çözüm bekleyen sorunlarını ve yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler hakkında bilgi verdi. Maltepelilerin huzur ve refahı ile Maltepe’nin gelişmesi, ilçeye yapılacak yatırımlar konusunda kişi ve kurum ayırt etmeksizin el uzatan herkes ile ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Kılıç, Yerlikaya ve Dallı’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Kılıç, ayrıca belediye bünyesindeki tasarım atölyesinde çalışan Maltepeli kadınlar tarafından işlemesi yapılan hediyeyi Yerlikaya’ya armağan etti.

(FOTOĞRAFLI)

Vali Yerlikaya, Maltepe Belediye Başkanı Kılıç’ı ziyaret etti

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