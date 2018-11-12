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Vali Yerlikaya Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:10 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti.

Vali Yerlikaya Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede İstanbul’la ilgili genel değerlendirme ve istişare yapıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan Uysal, Vali Yerlikaya’yı Saraçhane Başkanlık Binası’nın kapısında resmi törenle karşıladı.

Vali Yerlikaya tören mangasını selamladıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri’ni imzaladı. Şeref Defteri’ne, “İstanbulumuza hizmet çok büyük bir onur ve şeref. Valiliğimiz, valiliğimize bağlı kurumlarımız ve Büyükşehir Belediyemizin yakın iş birliğiyle İstanbullulara en güzel hizmeti sunmanın heyecan ve azmini yüreğimizde hissediyoruz” notunu yazdı.

Ardından Başkan Uysal ve Vali Yerlikaya birlikte Başkanlık Makamı’na geçerek özel görüşme gerçekleştirdi.

YERLİKAYA: “TEK KONUMUZ VAR; İSTANBUL”
Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yerlikaya, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal'a iade-i ziyarette bulunduk. 1 hafta önce İstanbul Valisi olarak göreve başladık. Bize hayırlı olsuna gelen il protokolümüze iade-i ziyaret ediyoruz. Tek konumuz var; İstanbul. İstanbul’u anlamak, bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecindeyiz. Mevlüt Uysal Başkanımızla beraber bu süre içerisinde değerlendirmelerde ve istişarelerde bulunduk” dedi.

UYSAL: “İSTANBUL İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ”
İstanbul’a en iyi şekilde hizmet etmek için omuz omuza çalışacaklarını vurgulayan Uysal, “Valimize yeni görevinde tekrar başarılar diliyoruz. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunmuştuk, kendileri de iade-i ziyarete geldiler. Kendisine teşekkür ediyoruz. Biz belediye başkanı olarak, valimiz İstanbul’un idarecisi olarak hep birlikte omuz omuza İstanbul’un sorunlarını çözmek gibi sorumluluğumuz, görevimiz var. İnşallah bundan sonraki süreçte İstanbul’un sorunlarını nasıl çözeceğimiz noktasında kafa yoracak ve çalışacağız” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Başkan Uysal, Vali Yerlikayı’yı resmi törenle uğurladı.

Vali Yerlikaya Mevlüt Uysal’ı ziyaret ettiVali Yerlikaya Mevlüt Uysal’ı ziyaret etti

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