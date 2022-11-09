Vali Yerlikaya öğrenci yurdunda deprem tatbikatına katıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler KYK Fatih Sultan Mehmet Erkek Öğrenci Yurdu'nda Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılan "Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun ve Tahliye" deprem tatbikatına katıldı. Vali Yerlikaya, tatbikat öncesi yurtta kalan öğrencilerle yemek yerken, saat 21.00'da çalmaya başlayan tatbikat sirenleriyle öğrenciler tahliye edildi. Öğrenciler ve yurt çalışanları yurt bahçesinde bulunan toplanma alanında bir araya geldi.

Toplanma alanında konuşan Ali Yerlikaya, "Yapmış olduğumuz deprem tatbikattı çok önemli. Deprem alarmı duyar duymaz ne yapıyoruz, ilk etapta bulunduğumuz yerde güvenliğimizi sağlamak için hemen çök, kapan, tutun yapıyoruz. Bir otuz saniye sonra bir uyarı ile hep birlikte binamızı tahliye ediyoruz. Bildiğimiz toplanma alanlarına geliyoruz. İstanbul'da 5 bin 700'ün üzerinde toplanma alanlarımız var" dedi. (DHA)

