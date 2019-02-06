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Vali Yerlikaya olay yerinde açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 18:40 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın olduğu yere gelerek incelemelerde bulundu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Enkaz altında yaralılara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor.

Anıl UÇAN-İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binanın olduğu yere gelerek incelemelerde bulundu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Enkaz altında yaralılara ulaşmak için ekiplerimiz çalışıyor. 3 dakika içinde ekiplerimiz, itfaiye, arama kurtarma ekiplerimiz buraya geldi. Arama kurtarma çalışması önemli bir iş. Mahallelinin burada arama kurtarma çalışmasının sessiz ortam olması için bize yardımcı olmaları lazım. Arama kurtarma oluncaya kadar burada çalışmaya devam edeceğiz. Duamız enkaz altında kalan kardeşlerimiz için. İnşallah onları sağlıklı şekilde enkaz altından çıkarmak en büyük temennimiz" dedi.
Vali Yerlikaya, binada kaç kişinin yaşadığı sorusuna ise "Adrese dayalı nüfus sisteminde buranın zemin artı 7 kat 14 daireli olduğu, 43 vatandaşın kayıtlı olduğunu biliyoruz. Aynı şeklide Kartal Belediye Başkanı ve İmar Şube Müdürüyle görüştüm. Buranın 1992 yılında 5 katlı ruhsat olduğunu, daha sonra 3 kat kaçak yapıldığını ve iskansız olduğunu söylediler. Üzücü olan bu. İtfaiye dairesi bütün mühendisler burada. Olay çok sıcak odaklandığımız bir konu şu an can. Onları bir an önce oradan almamız lazım" diye konuştu. Yerlikaya, binanın zemin katında yer alan tekstil atölyesinin ruhsatının bulunmadığını söyledi.

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