Vali Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekildi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle binlerce araç otoyollarda mahsur kaldı. Şiddetli kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırırken, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"BÜYÜK BİR MÜCADELEYLE DEVAM EDİYOR"

Kuzey Marmara Otoyolu'nda karın altında mahsur kalan araçları paylaşan Vali Yerlikaya, "Kıymetli İstanbullular

bu görüntüler, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi. Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız. Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor" dedi.

Kıymetli İstanbullular

bu görüntüler,



????Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Yassıören arasında çekildi.



Son yılların en yoğun kar yağışıyla karşı karşıyayız.



Kar fırtınasına karşı yol açma ve tahliye çalışmaları büyük bir mücadeleyle devam ediyor. pic.twitter.com/xmUFPLp1aF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2022



