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Vali Yerlikaya paylaştı, emniyet cezayı kesti

07.01.2021 13:10 | Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikte kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu twitter hesabından paylaştı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sahil yolunda trafikte kaçmak için ters yola giren sürücülerin videosunu twitter hesabından paylaştı. Yerlikaya trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya twitter hesabından paylaştığı video ile trafik kurallarına dikkat çekti. Sahil yolunda trafikten kaçmak için ters yola giren sürücülerin görüntüsünün yer aldığı videoda, polis ekiplerinin ihlal yapan sürücülere ceza yazdığı görüldü.
Vali Yerlikaya twitter mesajında, "Değerli İstanbullular; Trafik kurallarını ihlal eden ve trafiği aksatanlara hatırlatıyoruz: Kural dinlemeyenler görünmez değil! EDS kameralarımız kayıtta, ekiplerimiz her an görevde" ifadelerini kullandı.

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