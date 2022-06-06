Vali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da hızlı tren kullanımında dikkat çeken veriler

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından hızlı tren kullanan yolcu sayılarını paylaştı. Buna göre 2022'nin ilk 5 ayında 1 milyon 117 bin 317 kişi İstanbul'a hızlı tren ile seyahat etti.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre İstanbul'dan hızlı tren kullanarak başka bir konuma giden yolcu sayısı ise 1 milyon 110 bin 818 olarak kaydedildi.

Yerlikaya paylaşımının sonunda "Seyahatlerinde #hızlı ve #güvenli ulaşım aracı #demiryolu'nu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." notunu düştü.

