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Vali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da hızlı tren kullanımında dikkat çeken veriler

06.06.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul seyahatlerinde hızlı tren kullanımına ilişkin veriler paylaştı. 2022'nin ilk 5 ayında hızlı tren ile İstanbul yolculuğu yapan yolcu sayılarını açıklayan Vali Yerlikaya, paylaşımında "Seyahatlerinde hızlı ve güvenli ulaşım aracı demiryolunu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Yerlikaya paylaştı! İstanbul'da hızlı tren kullanımında dikkat çeken veriler

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından hızlı tren kullanan yolcu sayılarını paylaştı. Buna göre 2022'nin ilk 5 ayında 1 milyon 117 bin 317 kişi İstanbul'a hızlı tren ile seyahat etti.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre İstanbul'dan hızlı tren kullanarak başka bir konuma giden yolcu sayısı ise 1 milyon 110 bin 818 olarak kaydedildi.

Yerlikaya paylaşımının sonunda "Seyahatlerinde #hızlı ve #güvenli ulaşım aracı #demiryolu'nu tercih eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." notunu düştü.

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