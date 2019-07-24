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Vali Yerlikaya: 'Sıfır Atık'ta kelebek etkisi tasarlıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

'SIFIR Atık Sektörel Buluşmaları'nın üçüncüsü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Sena ŞAHİN-Onur MERİÇ/İSTANBUL,(DHA)- 'SIFIR Atık Sektörel Buluşmaları'nın üçüncüsü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Organize sanayi bölgelerinin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2017'nin Ekim ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde ülkemizde bir çevre hareketi olarak Sıfır Atık projesi başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve 81 vilayetteki bütün il müdürlüklerimiz de bu işin takibini yapıyor. Biz Valilik olarak İstanbul'a atandıktan hemen sonra Sıfır Atık ile ilgili ne durumda olduğumuzun tespitini yaptık. Sonra iki aşamalı bir eylem planı ile çalışma takvimi belirledik" dedi. Konuşmalarına devam eden Vali Yerlikaya, "Öncelikle vatandaşımıza hizmet veren kamu binalarımızda Sıfır Atık'a geçtik. Birinci aşamada 2019'un ilk altı ayında 12 bin 700 kamu binasında Sıfır Atık başarıldı" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Sıfır Atık projesi kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Vali Yerlikaya, ikinci aşamada yürütülecek faaliyetlere değindi. Vali Yerlikaya, projenin ilerleyen aşamalarında diğer sektörlerin temsilcileri ile bir araya gelerek İstanbul'un tamamında uygulanır hale getirileceğini belirtti. "BİR KELEBEK ETKİSİ TASARLIYORUZ" "Hep beraber şehrimizde örnek bir Sıfır Atık projesini yaşatmak istiyoruz. En büyük emanetimiz olan çevremiz için adım adım, sabırla, heyecanla bu yolda ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum" diyen Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bir kelebek etkisi tasarlıyoruz. Bir kişinin Sıfır Atık'ı benimsemesi bütün şehrin benimsemesine örnek olacaktır" "EKONOMİK AÇIDAN MUAZZAM BİR TASARRUF" Vali Yerlikaya, 15 Ekim tarihi itibariyle 8 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin 'Sıfır Atık'a geçmelerini istediğini belirtirken, "Ekonomik açıdan muazzam bir tasarruf sağlıyor. Ama ondan daha büyük bir kazanımımız çevremiz ve onu bizden sonraki kuşakların da bizden razı olacağı bir şekilde emanet etmiş olacağız" ifade etti. Öte yandan toplantıya İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hacı Mehmet Güner, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ümit İnal, İkitelli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Mustafa Aydın ve OSB yöneticileri katıldı.

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