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  4. Vali Yerlikaya, Sultangazi’de 2019’un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

Vali Yerlikaya, Sultangazi’de 2019’un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 00:38 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi’de 2019’un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultangaz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, 2019’un son doğan bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce Sultangazi’de 2019’un son bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sultangaz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek, 2019’un son doğan bebeğini ve yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti. Vali Yerlikaya’ya ziyaretinde İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu eşlik etti. Ziyaret renkli görüntülere sahne olurken, Vali Yerlikaya, 2019’un son bebeği olan Asel Lina ve yeni yılın ilk doğan bebeği olan Barkın Araf’ı ziyaret ederek, altın ve çiçek hediye etti. Vali Yerlikaya ayrıca, hastanede yatmakta olan hastaları da ziyaret etti.
Bebekleri ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Yeni yıl ülkemiz için şehrimiz için tüm insanlık için barış sağlık, huzur getirsin” dedi.

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