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Vali Yerlikaya'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2019 23:32 | Son Güncelleme

Vali Yerlikaya'dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya, mesajında, vatandaşın nazarındaki muhatap olarak devletin temsilcisi ve müracaat kapısının mülki idare amirleri olduğunu belirtti.

Mülki idare amirlerinin yüreğinin vatana ve millete en güzel şekilde hizmet etmenin heyecan, azim ve kararlılığıyla dolu olduğunu vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Mülki idare amirlerimiz, bulunduğu yerde hiçbir ayrım gözetmeksizin her bir vatandaşımızın hürriyet, refah ve huzurla sürdüreceği bir hayatın sorumluluğunu taşır. Bu görevleri layıkıyla yerine getirmedeki başarı, o beldedeki vatandaşlarımızın her zaman mülki idare amirlerimizin kapısını çekinmeden çalabilmelerine bağlıdır. Bizim yönetim anlayışımızda önce insan gelir. İnsanlara adil, şeffaf ve katılımcı bir yönetim hizmeti sunabilmenin yolu 'önce insan' diyebilmekten geçer. Hayırlı hizmetlere vesile olabilmek bu dünyadaki mutlulukların en güzelidir ve inanıyorum ki alınacak her dua, idarecilerimiz için en büyük mutluluk vesilesidir."

Yerlikaya, idarecilerin halkla iç içe ve donanımlı olmasıyla idaredeki işleyiş ve idareciliğin de o derece başarılı olacağına vurgu yaptı.

Türkiye'nin gelişmesi, kalkınması ve hayat standardının yükselmesinde idarecilerin de büyük emek, gayretlerinin bulunduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları aktardı:

"Aziz vatanımızın dört bucağında şanlı bayrağımızı temsil eden, hangi şartlarda olursa olsun üstün vazife bilinciyle çalışan idarecilerimiz; sizlerin bu gayret, fedakarlık ve emekleri aziz milletimizin takdirini hak etmiştir. Mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum, bu vazifeyi fedakarca, sabırla yürüten idarecilerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Görevini onur ve şerefle tamamlayarak emekliye ayrılan idarecilerimize sağlık ve afiyetler diliyor, ebediyete intikal etmiş tüm idarecilerimizi hayırla yad ediyorum. Bütün idarecilerimize üstün başarı ve kolaylıklar diliyorum. Gününüz, günümüz kutlu olsun."

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

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