İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, mesajında, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 104 yıl geçtiğini anımsattı.

Bugünün Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü olduğunu belirten Yerlikaya, aziz milletin bağımsızlık mücadelesinde en önemli zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı'nda vatanın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canını feda eden on binlerce vatan evladını sonsuz minnet, rahmet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Vali Yerlikaya, Çanakkale'nin Türk milleti için öneminin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Benimle beraber burada muharebe eden askerler kesin olarak bilmelidir ki, bize verilen namus görevini eksiksiz yapmak için bir adım geri gitmek yoktur. Uyku, dinlenme aramanın, bu dinlenmeden yalnız bizim değil, bütün milletimizin sonsuza kadar mahrum kalmasına sebep olacağını hepinize hatırlatırım" ifadeleriyle de tarihe kazındığının altını çizdi.

Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti: