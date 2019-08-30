İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yerlikaya, mesajında, bugün şanlı ordunun ve aziz milletin canları pahasına kendilerine armağan ettikleri, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 97. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Yerlikaya, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Topraklarımızın her karışını kanlarıyla yoğurarak vatan kılan ecdada selam olsun. Toprağın kara bağrına sıradağlar gibi uzanan şühedamıza rahmet olsun. Düşmana karşı sinesini siper eden, canını, cananını, bütün varını ortaya koyan gazilerimiz var olsun." ifadelerini kullandı.

Ataların "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ileriye atıldığını belirten Yerlikaya, her türlü emperyalist, sömürgeci ve mandacı zihniyetin akamete uğratıldığını, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığını vurguladı.