İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Vali Yerlikaya, mesajında, bugün şanlı ordunun ve aziz milletin canları pahasına kendilerine armağan ettikleri, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 97. yıl dönümünü idrak etmenin onurunu yaşadıklarını belirtti.
Vatandaşların bayramını kutlayan Yerlikaya, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Topraklarımızın her karışını kanlarıyla yoğurarak vatan kılan ecdada selam olsun. Toprağın kara bağrına sıradağlar gibi uzanan şühedamıza rahmet olsun. Düşmana karşı sinesini siper eden, canını, cananını, bütün varını ortaya koyan gazilerimiz var olsun." ifadelerini kullandı.
Ataların "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ileriye atıldığını belirten Yerlikaya, her türlü emperyalist, sömürgeci ve mandacı zihniyetin akamete uğratıldığını, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla tarihin en büyük destanlarından birinin yazıldığını vurguladı.
İstanbul Valisi Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Malazgirt'teki ruhla, Çanakkale'deki çelik iradeyle, Dumlupınar’'daki hürriyet sevdasıyla, 15 Temmuz'daki direnişle Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılanlara şükran borçluyuz. Ahdimiz olsun ki; aziz hatıranız bize, milletimizin her bir ferdine emanettir. Devletimiz; bayrağımızı, mukaddesatımızı, yurdumuzu muhafaza ederek kutlu yürüyüşünü sürdürecektir.
Vatana kast eden her türlü saldırı ve ihaneti bertaraf etme gücümüze dünya şahittir. Gücümüzü bilimde, teknolojide, ekonomide, eğitimde, kültür ve sanatta, kısaca hayatın her alanında artırıyor, muasır hedeflere hızla ilerliyoruz. Yerli ve milli duruşumuzla dünya örnek oluyor, tüm mazlum halklara da kucağımızı açıyoruz. Tarih sahnesindeki var oluş mücadelemizin altın halkası olan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar olacaktır."
Tarihin dönüm noktası ve milletin beka mücadelesinin zirveye ulaştığı 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi'nin 97. yıl dönümünü kutlayan Yerlikaya, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelesinin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakarlıklarıyla milletin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade etti.
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