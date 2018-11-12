HABER

Vali Yerlikaya'dan Başkan Uysal'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 11:42 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'da göreve başlaması dolayısıyla kendisine "hayırlı olsun" ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal'a iade-i ziyarette bulundu.

Saraçhane'deki başkanlık binasına gelen Yerlikaya'yı, Uysal karşıladı.

Salona geçen Yerlikaya, "Şefer Defteri'ne" İstanbul'a hizmet etmenin, çok büyük bir onur ve çok büyük bir şeref olduğunu belirterek,
"Valiliğimize bağlı kurumlarımız ve Büyükşehir Belediyemizin yakın iş birliğiyle İstanbullulara en güzel hizmetlerini sunmanın heyecan ve azmiyle yüreğimizde hissediyoruz. Şehr-i Eminimiz Mevlüt Uysal başkanımızı, ziyaretimle en kalbi sevgi ve saygılarımı sunma imkanı buluyorum. İstanbul'a verdiği başarılı hizmetlerin devamını temennisiyle, şahsında Büyükşehir Belediyemizin meclis üyeleri ve çalışma arkadaşlarına muvaffakiyetler diyorum." ifadelerini yazdı.

Yerlikaya "Şeref Defterini" imzaladıktan sonra Uysal ile birlikte başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü. Bir saati aşkın süren görüşmenin ardından çıkışta açıklama yapan Yerlikaya, İBB Başkanı Uysal'a iade-i ziyarette bulunduğunu ifade etti.

Yerlikaya, "Biliyorsunuz bir hafta önce İstanbul'da göreve başladık. Bize hayırlı olsuna gelen il protokolümüzün kıymetli arkadaşlarımıza iade-i ziyarette bulunuyoruz. Tek konumuz var. İstanbul'u anlamak, bilmek ve tanımakla ilgili gayret sürecindeyiz. Mevlüt Uysal başkanımızla beraber, değerlendirme ve istişarelerde bulunduk." dedi.

İBB Başkanı Uysal da kendisini ziyaret eden Yerlikaya'ya teşekkür ederek, "Belediye başkanı biz ve Valimiz ile ilimizin idarecileri olarak hep beraber, omuz omuza İstanbul'un sorunlarını çözmek görev ve sorumluluğumuz var. İnşallah bundan sonraki süreçte beraberce İstanbul'un sorunlarını nasıl çözeceğimize hep beraber kafa yorarız. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Açıklamaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB'den ayrıldı.

PARTNERMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulunduMilattan önce 6000'e ait kedi mumyaları bulundu
Emniyet şeridine girenlere ceza yağdıEmniyet şeridine girenlere ceza yağdı
Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandıTerör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Başkanlık Sarayı iade-i ziyaret istanbul valisi Mevlüt Uysal

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

Bolu'da kız arkadaşının evine giden adam neye uğradığını şaşırdı! Tam 6 kişi birden...

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Ece Seçkin boyunu eleştireni Arda Kural zannetti: Kes lan şizo!

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

İlginizi Çekebilir

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde uçak düştü iddiası! Ekipler harekete geçti

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Meteoroloji uyardı! Kar yağışı kapıda

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Melih Gökçek'e soruşturma! Sürpriz gelişme

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

Şırnak'ta hain saldırı! Şehit ve yaralı askerler var

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

İznik'te bulunan lahitten iki generalin mumyalanmış cesetleri çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Onun koleksiyonu çok farklı! 'Milyonlarca kilometre uzaklardan gelen misafir'

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Şehit babasının sözleri gündeme damga vurdu!

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Belediye başkanından takdir toplayan davranış! 'Ambulansın önüne geçti, eskortluk yaptı'

Süleyman Şimşek yakalandı

Süleyman Şimşek yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Terör örgütü PKK'ya dev darbe! Gavur Sülo yakalandı

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Balıkesir'deki üfürükçünün görüntüleri sosyal medyayı salladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.