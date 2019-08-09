Vali Yerlikaya'dan bayram mesajı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı'nın İstanbul'a, Türkiye'ye ve tüm insanlığa iyilik ve hayırlar getirmesini diledi.

Vali Yerliyaka, Kurban Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, bayrama kavuşmanın sevincini yaşadığını ifade ederek, milletin her bir ferdinin, gönül coğrafyalarında, dünyanın dört bir yanında yaşayan Müslümanların ve tüm İstanbulluların bayramını tebrik ettiğini belirtti.

Bayram vesilesiyle, kalplerin daha da yakınlaşmasını, birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Yerlikaya, mesajında "Bayram; huzurdur, dayanışmadır, kardeşliktir. Her bayram olduğu gibi bu bayram da yetimler sevinecek, dargınlar barışacak; eş dost, konu komşu ziyaret edilecek. Geçmişlerimizin ruhuna birer Fatiha göndermeyi de ihmal etmeyeceğiz. Ailece kurulan bayram sofralarında, yaşam sevincimiz daha da artacak." ifadelerine yer verdi.

Huzurlu bir bayram için Valiliğe bağlı tüm birimlerin görev başında, teyakkuzda olacağını vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti: