HABER

Vali Yerlikaya'dan "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 14:11 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "Büyük denizci atalarımız Çaka Beylerin, Karamürsel Alplerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin mavi, masmavi mirası bizimdir. Rotamız, pusulanın dört yönüdür. Kuzey, güney, doğu ve batı bize emanettir" - "Deryaları inleten, denizleri titreten Barbaros'tan, şahbaz leventlerimizden aldığımız güçle; nazlı hilal dünya denizlerinde sonsuza kadar dalgalanacak, 'Büyük Türkiye Gemisi' rotasına tam yol devam edecektir. Allah'ın izniyle hiçbir fırtına bu rotayı değiştirmeye güç yetiremeyecektir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yerlikaya, "Kabotaj Bayramımızın 93. Yılı Kutlu Olsun" başlıklı mesajında, 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu ile karasularında da tam bağımsızlığın kazanıldığını hatırlattı.

Hava sahası ve kara hudutlarında olduğu gibi Türkiye'nin denizlerde de egemen olduğunu bütün dünyaya yeniden ilan ettiğini belirten Yerlikaya, bu günü, 93 yıldır "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" olarak kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Yerlikaya, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin, kıtaları buluşturan İstanbul ve Çanakkale Boğazı gibi eşsiz ve stratejik kıymetlere sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük denizci atalarımız Çaka Beylerin, Karamürsel Alplerin, Piri Reislerin, Barbaros Hayrettinlerin mavi, masmavi mirası bizimdir. Rotamız, pusulanın dört yönüdür. Kuzey, güney, doğu ve batı bize emanettir. Deryaları inleten, denizleri titreten Barbaros'tan, şahbaz leventlerimizden aldığımız güçle; nazlı hilal dünya denizlerinde sonsuza kadar dalgalanacak, 'Büyük Türkiye Gemisi' rotasına tam yol devam edecektir. Allah'ın izniyle hiçbir fırtına bu rotayı değiştirmeye güç yetiremeyecektir."

Ali Yerlikaya, mesajını, şanlı denizcilik tarihinin bütün kahramanlarını ve ebediyete irtihal eden denizcileri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek sonlandırdı.

Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!Bu böcekler bulunduğu şehre şans getiriyor!
Tuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandıTuzla'da boş arazide bulunan 3 tekne alev alev yandı
Vosvos Festivali başlıyorVosvos Festivali başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya mesaj

En Çok Okunan Haberler

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Trump ile Kim bir araya geldi! İşte o kare

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Türkiye'ye tehdit pahalıya patladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Japonya'da FETÖ uyarısı

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

Havuz pozu olay oldu! Tepki gösterdi

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

1 milyon liralık soruyu açtırdı! İzleyicileri ekran başına kilitledi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

Kocaeli'den İstanbul'a nefes kesen kovalamaca!

SON DAKİKA! Sarıyer'de orman yangını

Sarıyer'de orman yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

Rize'de yavru köpeği dereye atan temizlik işçisi hakkında soruşturma başlatıldı

Kan donduran görüntüler! Soruşturma başlatıldı

Şişli'de trafik kazası trafiği kilitledi!

İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde maganda dehşeti!

Maganda dehşeti! Herkesin canını hiçe saydı

Ankara'da 3,5 şiddetinde deprem

Ankara'da korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.