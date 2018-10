Vali Yerlikaya'dan El Bab ziyareti

Eyyüp BURUN - GAZİANTEP-DHA) GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindeki heyet, Fırat Kalkanı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin El Bab kentini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Beraberinde Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal, İl Sağlık Müdürü Dr. Serdar Sarıfakı ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Vasıf Munis ile birlikte El Bab'ı ziyaret eden Vali Ali Yerlikaya, burada görevli Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Turgay Ergin ve askeri yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya, daha sonra Jandarma Komutanlığı, Adliye, Polis Merkezi, Cezaevi, Postane, Şehir Meclisi, okul ve hastanede binalarını ziyaret ederek ve incelemelerde bulundu. Mahalli Meclisi ziyaretinde Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman tarafından karşılanan Vali Yerlikaya, meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda konuşan Yerlikaya, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu mensuplarının kardeşçe omuz omuza mücadele verdiğini söyledi. Harekatlar sırasında şehit olan askerlerin yakınlarına başsağlığı, gazilere ise geçmiş olsun dileklerinden bulanan Yerlikaya şunları söyledi Millet ve devlet olarak Allah için bizim gizli-saklı hiçbir niyetimiz yok. Bizim çok açık ve net bir niyetimiz var. Suriye'de artık hiçbir kimse acı çekmesin, gözyaşı ve kan dökülmesin. Bu topraklarda herkese eşit mesafede yaklaşan, demokratik bir hükümet olmasıdır. Suriyelilerin kendi topraklarında hür ve bağımsız yaşamasıdır. Topraklarınızda hiçbir terör örgütünün barınmasını, size ve bize zararlı hiçbir oluşumun bulunmasını istemiyoruz. El Bab şehri güzel hizmetlere şahitlik etti. Gerek İnsani Yardım Koordinasyon Merkezinde çalışan arkadaşlarımız, gerekse mahalli meclis başkanı ve üyelerinin güzel hizmetlerine tanıklık etti. Yeni meclisin giderek güçlendiğini görmekten mutluyuz. Bu şehir için çok önemli kararlara imza atıyorsunuz. Güzel hizmetleri devam ettirebilmek için maddi kanyaklara ihtiyaç var. Gittikçe şehir hayatına geçen hemşerilerinizin bunun gereğini de yerine getireceklerine inanıyoruz. Belediye tüm işyerlerini kayıt altına almaya çalışıyor. İşyeri açma ruhsatlarının düzenlenmesi, satılan başta gıda ürünlerinin kontrolleri ve aynı zamanda tüm şehirlerde olduğu gibi bu şehirde ticaret yapanın bu şehre vergisini ödemesi gerekiyor. Topraklarınızda imarla ilgili düzenlemelere Şehir Meclisi olarak sizler karar vereceksiniz. Sizden izin almadan ve bu iznin karşılığı olarak vergi ve harcı yatırmadan hiçbir işlemin yapılmaması lazım. Yapılaşmada modern şehirciliğin gerektirdiği bütün hususlara şimdiden dikkat etmek gerekiyor. İlerde imar sorunu yaşamamak için kardeşiniz Gaziantep Büyükşehir, Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerimiz sizlere her türlü eğitim ve teknik desteği vermeye hazırdır. Yaşamın her alanıyla ilgili El Bab belediyemiz ve meclisimiz düzenleyici olarak hayır yönüyle ilgili müdahil olmak zorundasınız. Sizler bu şehirin içinden çıkan seçilmiş kişilersiniz. El babı n sahibi sizlersiniz, bu vatan sizin vatanınız, bu bayrak sizin bayrağınız, 81 milyon türk vatandaşı da sizin kardeşinizdir. Daha yapacak çok işimiz var. Tecrübeli isimlerden oluşan danışman kardeşleriniz ve iki vali yardımcımız sizlere yardımcı olmak için buradalar. Bu sürede sizler de biliyorsunuz ki kısa zamanda büyük ve önemli işler gerçekleştirdik ve daha da iyisini göreceğiz. Artık 24 saat sizlerin güvenliği için çalışan güvenlik teşkilatınız var. Bunlar günden güne daha da tecrübeleniyor ve güzel hizmetlere imza atıyorlar. Son derece modern, içeriye girildiği zaman yaptıranlara gönülden dua edilen o güzel hastane binası hizmete girmiş bulunuyor. Artık en küçük bir rahatsızlıkta hastayı Gaziantep'e sevk etmek zorunda değilsiniz. Doğum, gebe takibi ve sağlıklı bebek doğumunda, aşı ve takip işlerinde ameliyatla ilgili ihtiyaçlarda da modern ameliyathane ve 450?ye yakın hekim ve sağlık personeliyle şifa bulunuyor. Geleceğin özgür, değer görülen sevilen Suriye'sini oluşturmak için ilk günden beri yaptığımız en önemli işlerin başında eğitim geliyor. Polis, adliye, okul ve dersliklerin tamiratı, sıraların tahtaların eğitim öğretime sunulması konusu en öncelikli işlerimizden oldu. 56 bin civarındaki öğrencimiz eğitim öğretim görüyor. El Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Osman ise Vali Yerlikaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Türkiye'nin askeri ve idari bütün bürokratlarına, devlet ve sivil toplum kuruluşlarına verdikleri ve verecekleri destekler için minnet ve şükran duyduklarını söyledi. Özellikle Türk askerine teşekkür eden Osman, Türk askeri burada kendi kanını bizlerden önce döktü. Teröristlerle bizlerden önce Türk askeri çarpıştı. Çocuklarımıza bunu en iyi şekilde öğreteceğiz. Dünya bize ardını döndüğü sırada Türkler bizlere kucak açtı. Sizlerin bu dik duruşunuzu ve zor zamanda yanımızda olduğunuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Rejim döneminde hasretini çektiğimiz her şeye sayenizde kavuştuk. Türk kardeşlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır diye konuştu.



