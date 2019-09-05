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Vali Yerlikaya'dan Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 14:42 | Son Güncelleme

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, su baskını nedeniyle zarar gören Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafını ziyareti sırasında, "Sayın Mustafa Varank bakanımızın talimatlarıyla KOSGEB Başkanımız Ankara'dan geldi.

Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, su baskını nedeniyle zarar gören Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafını ziyareti sırasında, "Sayın Mustafa Varank bakanımızın talimatlarıyla KOSGEB Başkanımız Ankara'dan geldi. Onun koordinasyonuyla birlikte 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili süreç başlamıştır" dedi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile birlikte, Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda su baskını sebebiyle zarar gören esnafı ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOSGEB kredi desteğiyle ilgili olarak esnafa bilgi verdi.

"BİZ VALİLİK OLARAK KİRA YARDIMI BULUNACAĞIZ"

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeraltı çarşısında ve küçük çarşıda da 2 metreye aşkın su baskını oldu. Burada bulunan bütün iş yerlerimiz, içerisindeki mallarımız zarar gördü. O günden bugüne içinde bulunduğumuz yerde gösteriyor ki tepeden tırnağa buraları, iş yerimizi eski haline getirmeyle ilgili çok büyük bir gayret içerisindesiniz üç haftadan beri. Biz hem geçmiş olsun hem de yerinde görmek için geldiğimiz zaman sizinle paylaştığımız bir mesele vardı. Dedik ki biz valilik olarak kira yardımı bulunacağız, 6 aylık kirayı... Bunun tespitlerini yaptık, Allah izin verirse Eylül ayı sonunda en geç Ekim'in ilk haftasında bu işi çözüyoruz" dedi.

"100 BİN LİRAYA KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİYLE İLGİLİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR"

Vali Yerlikaya, "İkincisi Sayın Mustafa Varank bakanımızın talimatlarıyla KOSGEB Başkanımız Ankara'dan geldi. Onun koordinasyonuyla birlikte 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili süreç başlamıştır" diye konuştu. Yerlikaya, "Allah bir daha bizi bu şekilde baskınlarla, afetlerle imtihan etmesin. Tedbir, tevekkül... Bizim inancımız, medeniyetimiz onu söylüyor. Başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Fatih Belediyemiz, AFAD, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz sağanakla ilgili ilanlar, haberler, ikazlarla ilgili duyuruları ve bunun gereği olarak, başta Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz AFAD hep beraber atanmış, seçilmiş ayrımı yapmaksızın aynı sıkıntıyı, üzüntü verici bu hadisesi bir daha yaşamamak için daha tedbirli olmak için gayret gösteriyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

KOSGEB DESTEĞİ

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "Biz KOSGEB olarak bu karar alındıktan sonra programı yürürlüğe koymak için ilgili bankalarla görüşmelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladık. 11 banka bu süreçte rol alacağını bize iletti. Tekliflerini iletti. 11 banka ile mutabakatımızı imzaladık. Şu an sizde bu bankalardan kredilerinizi kullanacak konuma geldiniz. Öyle tahmin ediyorum ki, banka genel müdürlükleri önümüzdeki pazartesi ilgili şubelere talimatlarını iletecekler. Önümüzdeki hafta siz de bu kredileri kullanabileceksiniz. 100 bin liraya kadar bankadan kredi kullandığınız takdirde bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Burada kredi 36 ay vadeli olacak. Ana parası için bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır. Kredi süresince KOSGEB ile herhangi bir diyaloğunuza bir ihtiyaç olmayacak. Biz burada zarar gören firmalarımızın listesini ilgili bankalara ileteceğiz. Siz ilgili bankaya gittiğinizde KOSGEB'in bu programından yararlanmak istediğinizi, kredi kullanmak istediğinizi söyleyeceksiniz" şeklinde konuştu.

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