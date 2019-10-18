Vali Yerlikaya'dan Esenyurt'ta Suriyeli açıklaması

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, "12 Temmuz'dan bu yana düzensiz göç ile ilgili Göç İdaresi makamlarına teslim ettiğimiz insan sayısı 36 bin civarında. 5 bin 700 civarında da hiç kayıtlı olmayan Suriyeli misafir sayısına ulaştık. Bunları, Öncüpınar'daki barınma merkezlerine teslim ettik" dedi.

Vali Ali Yerlikaya, Esenyurt'ta aralarında Suriyelilerin de bulunduğu esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Yerlikaya'ya İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Esenyurt Kaymakamı Vural Karagöl ile Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Hakan Becel eşlik etti.

Saat 17.00'de Cumhuriyet Meydanı'na gelen Yelikaya ve beraberindekiler, vatandaşlarla bir süre sohbet edip Suriyelilerin ağırlıklı olarak yaşadıkları Merkez Mahallesi gitti. Suriye uyruklu Muhammed'in işlettiği kahvehanede kahve içip onlarla sohbet eden Yerlikya, ardından bir başka kahvehanede çay içip vatandaşların sorunlarını dinledi.

"3 POLİS MERKEZİMİZ VAR 6'YA ÇIKARACAĞIZ"

Esnaf ziyaretlerinin ardından Demirören Haber Ajansı(DHA)'ya açıklamalarda bulunan Yerlikaya, "Esenyurt nüfus bakımından İstanbul'un en büyük ilçesi. Burada kayıtlı olan Suriyeli sayımız, geçici koruma kapsamındaki misafirimiz açısından da en önde gelen ilçelerimizden birisi. Dolayısıyla burada var olan sorunlarla ilgili hemşerilerimiz, esnafımızla hasbihal ettik. 3 tane polis merkezimiz var. Arsa tedariki yapılır yapılmaz bunların sayısını 6'ya çıkaracağız. Asayiş rakamları ile ilgili 2016'dan bu yana gerçekten çok iyi rakamlar var. Buradaki insanlarımızla beraber el birliği yaparak, sık sık onlarla gerek emniyetimiz, gerek kaymakamlığımız ve bizler sık bir araya gelerek bu rakamları çok daha müspet hale getirmek için gayret göstereceğiz" dedi.