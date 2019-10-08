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Vali Yerlikaya'dan huzur ve asayişte başarı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 22:17 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: - "2019 yılının ilk 9 ayında, polis ve jandarmamızın etkili çalışmaları neticesinde ilimizin huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildi"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2019'un ilk 9 ayında, polis ve jandarmanın etkili çalışmaları neticesinde İstanbul'un huzur ve asayişinde önemli başarılar elde edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, evden hırsızlığın yüzde 29, iş yerinden hırsızlığın yüzde 18, araçtan hırsızlığın yüzde 32, araç hırsızlığının yüzde 33, kapkaçın yüzde 21, cinayetin yüzde 28, narkotik olaylarının ise yüzde 24 azaldığını belirtti.

Vali Yerlikaya, fedakarca görev yapan güvenlik güçlerine ve desteğini esirgemeyen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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