Vali Yerlikaya'dan İmamoğlu'na ziyaret

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu'nun başkanlık binası kapısında karşıladığı Vali Yerlikaya, şeref defterine, "Dünyanın en güzeli, medeniyetimizin baş şehri İstanbul'umuza hizmet etmek büyük onur, çok büyük sorumluluktur. 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor, başarılar diliyorum. İstanbul'umuza hayırlı olsun. Allah, yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini yazdı.

Yerlikaya, daha sonra İmamoğlu ile başkanlık makamına geçerek bir süre görüştü.

Yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından açıklama yapan Yerlikaya, İmamoğlu'nun seçildikten bir kaç gün sonra kendisini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Yerlikaya, İBB Başkanlığının eski deyimle 'Şehr-i Eminlik' makamı olduğunu dile getirerek, "Bu şehrin valisi olarak gerek şahsım gerekse mesai arkadaşlarım, bütün atanmışlar olarak aynı zamanda yerel yönetimlerin başkanı olarak Ekrem Başkan, 39 ilçe belediye başkanımız, onlarla beraber, insanların oylarıyla gelen belediye meclis üyeleri, hep beraber şehrimize iyi niyetle çok büyük bir gayretle yüz akı bir hizmeti yapmaya niyetimiz var. Derdimiz de bu. Hepimizin meseleleri, hizmet bekleyen alanlarımız çok. Bir dayanışma bir mesai birlikteliği içerisinde bunu hemşehrilerimize göstereceğiz." diye konuştu.