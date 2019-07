Vali Yerlikaya'dan İmamoğlu'na ziyaret

Adalar'dan Zeytinburnu'na kadar ziyaret ettiği belediye başkanları olduğunu aktaran Yerlikaya, "Sağ olsun onlardan da gelenler oluyor. Halen de gitmek durumunda olduğum arkadaşlarımız var. Ama kendime bir hedef koydum. Ağustos sonuna kadar bütün ilçe belediye başkanlarını, makamlarında ziyaret edeceğim. Bu duruşu, en güzel şekilde hemşehrilerimize göstereceğiz." dedi.

İmamoğlu da ziyaretinden dolayı Yerlikaya'ya teşekkür ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımızda devletimizin geleneği gereği Sayın Valimizi, süreçle ilgili duygularımızı ifade etmek için ziyaret etmiştim. Kendileri iadeiziyarette bulundular. Çok teşekkürler. İstanbulların beklentilerini gayet güzel ifade ettiler. Biz de aynı yönden bakıyoruz. İş birliği içerisinde İstanbul'a hizmet üretmenin esas olduğu bir dönem olsun. Bu dilekle yola çıktık. Elimizden geleni yapacağımızı Valimize ilettim. Kendileri aynı dilek ve temennide bulundular. Bu yönüyle İstanbul'un her sorununa değinen, her konusuna hızlı bir şekilde temas eden, sorunu çözen bir iş birliği, muazzam bir uyum, senkronize bir çalışma dönemini birlikte yaşatırız, İstanbulluları mutlu ederiz. Dolayısıyla vazifemizi, sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. İstanbul'un zamanı hızlı akıyor. Sorunları çok. Çözüm isteyen vatandaşlarımızın sayısı çok. O bakımdan bir an önce işimizi konuşacağımız, sorunları ortak konuşacağımız, zeminler ve ortamların başlamasını diliyoruz."

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden ayrıldı.